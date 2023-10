Umwelthilfe spricht von Verbrauchertäuschung Erste Städte wollen mit „klimaneutralem” Erdgas heizen – Ist das Etikettenschwindel? und | 15.10.2023, 06:00 Uhr Von Karolina Meyer-Schilf Dirk Fisser | 15.10.2023, 06:00 Uhr Die Stadt Hannover will künftig mit „klimaneutralem“ Erdgas heizen. Das Gas bleibt dabei so klimaschädlich wie vorher, nur soll der Klimaschaden ausgeglichen werden. Ein sinnvolles Konzept? Foto: dpa up-down up-down

Wenn in einer Hannoveraner Behörde künftig jemand die Heizung aufdreht, wird in Vietnam oder irgendwo anders auf der Welt ein Baum gepflanzt – so oder zumindest so ähnlich kann man sich vorstellen, wie die Stadt ihre Energieversorgung der kommenden Jahre gestalten will: Sie will „klimaneutrales” Erdgas verheizen. Gibt es so etwas überhaupt?