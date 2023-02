Umsatz mit Smartphones wächst Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Trotz Absatzrückgang Umsatz mit Smartphones wächst in Deutschland Von dpa | 01.02.2023, 13:58 Uhr

Verbraucher in Deutschland setzen beim Kauf eines neuen Smartphones auf hochwertige Produkte. Die superschnelle 5G-Technik kurbelte den Verkauf in der Branche zusätzlich an.