Einzelhandel Umfrage: Verbraucher wollen beim Weihnachtsshopping sparen Von dpa | 02.10.2022, 11:08 Uhr

Energiekrise, Krieg in der Ukraine - viele Menschen in Deutschland werden das kommende Weihnachtsfest nicht so üppig ausfallen lassen wie früher. Vor allem die Geschenke dürften schrumpfen.