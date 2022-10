Die wirtschaftliche Lage in Deutschland macht vielen Bürgern zu schaffen. Foto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down ARD-Deutschlandtrend Umfrage: Große Mehrheit schaut sehr besorgt in die Zukunft Von dpa | 06.10.2022, 18:38 Uhr

In einer Umfrage für den „ARD-Deutschlandtrend“ wird die wirtschaftliche Lage so schlecht bewertet, wie seit 2009 nicht mehr. Mehr als die Hälfte der Befragten blickt besorgt in die Zukunft.