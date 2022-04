Volkswagen FOTO: Sebastian Kahnert Autohersteller Ukraine-Krieg: Volkswagen Bratislava steht eine Woche still Von dpa | 01.04.2022, 12:11 Uhr | Update vor 28 Min.

Das Volkswagen-Werk in Bratislava muss für eine Woche seine gesamte Produktion unterbrechen. Grund dafür ist neben dem anhaltenden Chipmangel auf dem Weltmarkt auch der Krieg in der Ukraine, wie Firmensprecherin Lucia Kovarovic Makayova auf Anfrage mitteilte. „Infolge fehlender Bauteile wird die Fahrzeugproduktion in allen Segmenten vom 4. bis zum 8. April eingestellt.“