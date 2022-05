Der Dachverband der Molkereien und Milchverarbeiter in Deutschland geht davon aus, dass Milch-Produkte im Supermarkt in den kommenden Wochen noch einmal spürbar teurer werden. Björn Börgermann, Geschäftsführer des Milchindustrie-Verbandes, teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit: “Bei Milchprodukten mit längeren Kontraktlaufzeiten sind die Preissteigerungen im Laden teils noch nicht wirklich angekommen, das wird erst in den kommenden Wochen und Monaten geschehen.”