Credit Suisse und UBS Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa up-down up-down Banken Trotz Zwangshochzeit mit UBS: Credit Suisse zahlt hohe Boni Von dpa | 21.03.2023, 13:25 Uhr

Erst am Wochenende war die Notübernahme der schwer angeschlagenen Bank durch UBS verkündet worden - mit staatlichen Garantien in Milliardenhöhe. An Boni für Topleute hält die Credit Suisse dennoch fest.