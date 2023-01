Per Schiff exportierte Russland in der Vergangenheit Öl oder Diesel. Besonders Deutschland war davon abhängig. Wegen des Ukraine-Krieges wurden Sanktionen verhängt. Trotzdem ist ein Diesel-Tanker auf dem Weg nach Wilhelmshaven. Symbolfoto: imago images/Nightman1965 up-down up-down Tanker steuert Wilhelmshaven an Diesel aus Russland auf dem Weg nach Niedersachsen - Geht das trotz Sanktionen? Von Dirk Fisser | 17.01.2023, 04:33 Uhr

Ein Tanker voll mit Diesel ist auf dem Weg von Russland nach Wilhelmshaven in Niedersachsen. Dabei gelten doch eigentlich Öl-Sanktionen gegen Putin? Ein Transport, über den niemand so recht sprechen will: