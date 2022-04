ARCHIV - Ein Schild weist auf eine Jugendherberge hin. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul Hamburg Tourismus-Konzept für Hamburg soll Angebote verbessern Von dpa | 28.04.2022, 13:21 Uhr

Die Metropolregion Hamburg will bis Anfang 2023 ein Tourismus-Entwicklungskonzept mit gemeinsamen kreativen Projekten erarbeiten. Ziel seien bessere Angebote für Gäste und Menschen vor Ort sowie eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, teilten die Verantwortlichen am Donnerstag mit. Alle 20 Tourismus-Organisationen der Länder, Kreise und Städte der Metropolregion sowie die Handelskammern seien an diesem Prozess beteiligt. Die Federführung liege beim Amt für Regionale Landesentwicklung Lüneburg.