Alternativ-Energien Thyssenkrupp vergibt Milliardenauftrag für grünen Stahl Von dpa | 24.02.2023, 13:10 Uhr

Die Pläne von Thyssenkrupp, in großem Stil umweltfreundlicheren Stahl zu produzieren, nehmen weiter Gestalt an. Jetzt wurde bekannt, wer das Herzstück des in Duisburg geplanten Projekts bauen soll.