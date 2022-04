Metallindustrie FOTO: Rolf Vennenbernd Metallindustrie Thyssenkrupp Steel: Gabriel übernimmt Aufsichtsratsvorsitz Von dpa | 08.04.2022, 02:53 Uhr | Update vor 10 Min.

Der frühere SPD-Vorsitzende und ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz bei der Stahlsparte von Thyssenkrupp. Der Sozialdemokrat sei am Donnerstag von der Hauptversammlung der Thyssenkrupp Steel Europe AG in das Kontrollgremium berufen und bei der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt worden, teilte der Konzern am Donnerstag mit.