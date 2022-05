Die Tesla Gigafactory Berlin Brandenburg. Zum Ärger von Tesla-Chef Elon Musk ist sein Unternehmen aus einem Aktienranking für nachhaltige Investments geflogen. Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul Elektromobilität Tesla fliegt aus S&P-Nachhaltigkeitsindex - Musk empört Von dpa | 19.05.2022, 02:39 Uhr

Anleger, die ihr Geld gern in Aktien nachhaltiger Unternehmen investieren wollen, können sich in den USA am ESG-Index orientieren. Der E-Auto-Hersteller Tesla wird dort jedoch nicht mehr gelistet.