ARCHIV - Das Logo der Telekom steht auf dem Dach der Unternehmenszentrale. Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild FOTO: Federico Gambarini Telekommunikation Telekom und Verdi verhandeln weiter über neuen Tarifvertrag Von dpa | 12.05.2022, 08:25 Uhr

Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Telekom sind in die dritte Runde gegangen. Vertreter des Managements und der Gewerkschaft Verdi trafen sich am Mittwoch erneut in Königswinter bei Bonn, um über einen neuen Tarifvertrag zu sprechen. Verdi fordert ein Entgeltplus von 6 Prozent für die bundesweit rund 55.000 Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und Werksstudenten.