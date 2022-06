ARCHIV - Das Logo der Telekom steht auf dem Dach der Unternehmenszentrale. Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild FOTO: Federico Gambarini Telekommunikation Telekom reagiert mit neuem Tarifmodell auf „StreamOn“-Verbot Von dpa | 08.06.2022, 13:24 Uhr

Mit neuen Mobilfunk-Tarifen reagiert die Deutsche Telekom auf das Neuvermarktungs-Verbot ihrer „StreamOn“-Tarife durch die Bundesnetzagentur. Das neue Tarifmodell gilt vom 1. Juli an, wie die Deutsche Telekom am Mittwoch in Bonn mitteilte. Es sieht höhere Datenvolumina vor.