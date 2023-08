Energie Strom aus Sonnenlicht: Boom bei neuen Solaranlagen Von dpa | 18.08.2023, 15:23 Uhr Solarstromproduktion Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

Bereits jetzt haben die in diesem Jahr in Deutschland installierten Solaranlagen mehr Gesamtleistung als alle im vergangenen Jahr in Betrieb genommenen. Anteil daran haben vor allem Eigenheimbesitzer.