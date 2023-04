Einwanderung von Fachkräften Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Statistik: Kaum noch Fachkräfte-Reserven im Inland Von dpa | 27.04.2023, 11:38 Uhr

Handwerk, Pflege oder IT: In Deutschland fehlt es an vielen Stellen an Fachkräften. Der Bedarf muss auch über Zuwanderung gedeckt werden, denn im Inland gibt es kaum noch Potenzial.