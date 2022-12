LNG-Terminal Wilhelmshaven Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Wilhelmshaven Spezialschiff für LNG-Terminal kommt Mitte Dezember Von dpa | 05.12.2022, 14:59 Uhr

Die „Hoegh Esperanza“ wird bald in Wilhelmshaven erwartet. Die Anlage soll am 17. Dezember offiziell in Betrieb genommen werden.