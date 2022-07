ARCHIV - Blick auf Leitungsrohre in der Gasspeicherstation Haidach in Salzburg. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa FOTO: BARBARA GINDL up-down up-down Energiekrise Söder: Bund muss Gas-Versorgung aus Speicher Haidach klären Von dpa | 25.07.2022, 13:44 Uhr

Seit Wochen kommen aus Bayern Forderungen an den Bund, Markus Söder will von Berlin Garantien für die Gasversorgung in Bayern. Aktuell geht es um einen Gasspeicher, der nicht weit weg von München ist.