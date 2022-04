Vor der Nordsee-Insel Borkum könnte bald eine Plattform Erdgas fördern. Die Landesregierung hat ihre ablehnende Haltung gegen das Projekt einer niederländischen Firma abgelegt. FOTO: dpa Plattform bald vor Borkum? Ukraine-Krieg: Und plötzlich scheint Gas-Förderung in Nordsee möglich Von Dirk Fisser | 20.04.2022, 15:33 Uhr

Dänemark will es. Die Niederlande wollen es auch. Und Deutschland? Beim Thema Erdgas-Förderung aus der Nordsee ist die Bundesrepublik bislang noch zögerlich. Im Nordsee-Anrainer-Bundesland Niedersachsen kommt jetzt aber Bewegung in die Sache. Ein Unternehmen will Gas fördern.