Messenger Signal mit Antworten-Übersicht und Info-Kanal 08.07.2022, 14:31 Uhr

In Gruppenchats den Überblick zu behalten, ist oft gar nicht so einfach. Deshalb hat Signal nun ein neues Feature eingeführt - und will Nutzerinnen und Nutzer zudem ab sofort besser informieren.