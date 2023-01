Schott bereit für Börsengang von Pharma-Sparte Foto: Frank Rumpenhorst/dpa up-down up-down Mainz Schott in den Startlöchern für Börsengang von Pharma-Sparte Von dpa | 26.01.2023, 08:46 Uhr

Der Medikamentenmarkt wächst. Immer mehr Mittel werden in Fläschchen oder Spritzen abgefüllt. Davon profitiert der Spezialglashersteller Schott, der seine Pharma-Tochter nun an die Börse bringen will.