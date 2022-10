Bundeskanzler Scholz Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa up-down up-down EU-Mitgliedschaft Scholz: Wiederaufbau der Ukraine auf EU-Beitritt ausrichten Von dpa | 24.10.2022, 14:12 Uhr

„Wer heute in den Wiederaufbau der Ukraine investiert, der investiert in ein künftiges EU-Mitgliedsland“, sagt der Kanzler. Mehrere deutsche Firmen warteten nur drauf, in die Ukraine zurückzukehren, so Scholz.