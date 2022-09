Olaf Scholz Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Bundeskanzler Scholz ruft zur gemeinsamen Überwindung der Krise auf Von dpa | 13.09.2022, 11:44 Uhr

Sorge ums Gas, hohe Preise, stockende Lieferketten - was tun gegen den drohenden Abschwung in Deutschland? Der Bundeskanzler sieht in der Krise auch die Arbeitgeber gefordert.