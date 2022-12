Offizielle Eröffnung des ersten deutschen Flüssiggas-Terminals Foto: dpa up-down up-down Wilhelmshaven Scholz eröffnet erstes Flüssigerdgas-Terminal Deutschlands Von dpa | 17.12.2022, 13:05 Uhr

In Wilhelmshaven wurde der erste Anleger Deutschlands für die Ankunft von Schiffen mit Flüssigerdgas fertiggestellt. Das LNG-Terminal wurde am Samstag im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz in Betrieb genommen.