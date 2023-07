SAP Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Softwarehersteller SAP senkt Prognose für Cloudgeschäft Von dpa | 20.07.2023, 20:57 Uhr

In der Cloud, also onlinebasierten Diensten, sieht der Softwaregigant SAP die Zukunft. Zuletzt aber zogen die Kunden nicht so mit wie gewünscht. Dafür gibt es einen Grund.