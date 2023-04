Das Modeunternehmen Gerry Weber befindet sich inmitten einer Sanierung. Seine Anteile am Russland-Geschäft hat das Unternehmen nun verkauft. Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Erneute Sanierung Gerry Weber hat seine Anteile am Russland-Geschäft verkauft Von Nina Kallmeier | 28.04.2023, 12:41 Uhr

Noch im vergangenen Jahr war das Russland-Geschäft des Modekonzerns Gerry Weber ein Umsatztreiber. Nun hat das Unternehmen, das sich erneut in einem Sanierungsprozess befindet, seine Anteile an der russischen Gesellschaft verkauft. Was wird aus den Partnern?