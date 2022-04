Samsung-Hauptsitz in Seoul. Der anhaltende Nachfrageboom für Chips hat Samsung erneut deutliche Zuwächse beschert. Foto: YNA/dpa FOTO: - Quartalszahlen Samsung steigert dank starker Chip-Nachfrage Gewinn deutlich Von dpa | 28.04.2022, 11:19 Uhr

Samsung profitiert vom großen Bedarf an Kapazitäten in Rechenzentren. Das treibt vor allem den Gewinn im Geschäft mit Chips an.