ARCHIV - Gerade Menschen mit kleinen Renten sind besonders auf das Geld angewiesen. Foto: Jens Wolf/zb/dpa FOTO: Jens Wolf Steigende Energiepreise Rentner als Verlierer bei Energieentlastungen? Von dpa | 23.04.2022, 08:26 Uhr

Die Renten steigen in diesem Jahr kräftig an - doch gleicht das die stark gestiegenen Energiepreise aus? Die Kritik an den Plänen der Koalition nimmt zu.