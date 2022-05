ARCHIV - Ein Hamburger Zollbeamter im Einsatz. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild FOTO: Markus Scholz Betrugsverdacht Reinigungsfirma soll Kurzarbeitergeld eingesteckt haben Von dpa | 03.05.2022, 15:38 Uhr

Wegen Verdachts auf Kurzarbeitergeldbetrug hat der Hamburger Zoll am Dienstag 19 Wohn- und Geschäftsräume in Hamburg und Umgebung durchsucht. Die Ermittlungen richten sich konkret gegen drei Unternehmerinnen, die außerdem unter dem Verdacht stehen, sie hätten Arbeitsentgelte vorenthalten oder veruntreut. „Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Reinigungsbetrieb, dessen Hauptbetätigungsfeld die Zimmerreinigung in Hotels ist, weshalb die Durchsuchungsmaßnahme auch zwölf Hotels umfasste“, teilte ein Zollsprecher mit.