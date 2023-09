Umwelt Raupe frisst Lavendel: Verband sieht enorme Einbußen Von dpa | 02.09.2023, 06:05 Uhr Lavendel Foto: Alain Aubanel/dpa up-down up-down

Statt violett zu strahlen, sahen Frankreichs Lavendelfelder in diesem Sommer in Teilen grau aus: Eine Raupe, die mit dem Wind nach Europa gelangt sein soll, hat sich an den Pflanzen satt gefressen.