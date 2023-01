Jörg Dittrich Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Arbeitsmarkt Preisdruck und Fachkräftemangel im Handwerk Von dpa | 23.01.2023, 07:10 Uhr

Jörg Dittrich ist Chef einer Dachdeckerfirma in Dresden, in vierter Generation. Als erster Ostdeutscher führt er nun einen von vier Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft - in einer herausfordernden Zeit.