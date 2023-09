Wer nicht superreich ist, wird es gespürt haben: Die Lebenshaltungskosten in Deutschland haben seit Beginn des Ukraine-Kriegs deutlich zugelegt. Die Löhne und Sozialleistungen sind hingegen quasi gleichgeblieben. Das macht auch die Pflege teurer. Das Pflegegeld wurde seit 2017 nicht erhöht. Die Berliner Ampel-Koalition hat jedoch Änderungen angekündigt.

Was sagt der Koalitionsvertrag der Ampel zum Pflegegeld?

Im Koalitionsvertrag ist die Rede von: „Leistungsverbesserungen, die auch zur Entlastung pflegender Angehöriger beitragen werden“. Konkret auf das Pflegegeld bezogen heißt es: „Wir dynamisieren das Pflegegeld ab 2022 regelhaft“. Dazu ist es bis jetzt jedoch nicht gekommen. Zudem hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) weitere Sozialreformen für die kommenden Jahre ausgeschlossen. Dennoch steht eine kleine Pflegegeld-Erhöhung ins Haus.

Diese Erhöhungen für das Pflegegeld sind geplant

Diese wird vom „Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz“ vorgesehen, das im Juli in Kraft getreten ist. Eine Dynamisierung des Pflegegeldes bleibt zwar aus, doch immerhin steigen die Sätze zum Jahreswechsel 2023/2024 um fünf Prozent.

Das heißt, künftig liegt der Pflegegeld-Höchstsatz bei 946 statt 901 Euro.

2025 kommen noch einmal 4,5 Prozent hinzu. Damit läge der Pflegegeld-Höchstsatz dann bei 988 Euro.

Eine weitere Erhöhung ist für den Zeitraum ab 2028 geplant. Sie soll sich an der „Höhe des kumulierten Anstiegs der Kerninflationsrate“ in den vorangegangenen Kalenderjahren orientieren. Das heißt: Wenn die Preise in dieser Zeit um zehn Prozent gestiegen sind, steigt auch das Pflegegeld um zehn Prozent. Dabei soll die Erhöhung jedoch nicht höher ausfallen als die Lohnsteigerung für Beschäftigte im gleichen Zeitraum.