Getreideexporte Özdemir in Kiew: „Zeichen der Solidarität" mit der Ukraine Von dpa | 10.06.2022

Russlands Krieg in der Ukraine schlägt auf die weltweiten Agrarmärkte durch - längst nicht nur mit höheren Preisen im Supermarkt. Özdemir will nun in Kiew über mögliche Ausfuhrwege für Getreide sprechen.