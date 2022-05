ARCHIV - In der PCK-Raffinerie GmbH wird überschüssiges Gas in der Rohölverarbeitungsanlage verbrannt. Die Raffinerie in Schwedt versorgt große Teile Ostdeutschlands. Sie wird vom russischen Staatskonzern Rosneft betrieben. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

FOTO: Patrick Pleul