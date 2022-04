Nebel zieht am Morgen über Felder bei Kall. Foto: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg Landwirtschaft NRW importiert mehr Düngemittel: Niederlande Hauptlieferant Von dpa | 25.04.2022, 09:40 Uhr

Nordrhein-Westfalens Bauern, Forstwirte und Gärtner haben 2021 mehr Dünger aus dem Ausland gekauft. In dem Bundesland seien im vergangenen Jahr 745 000 Tonnen Düngemittel eingekauft worden und damit 4,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte. Den Wert der Importe bezifferten die Statistiker auf 196 Millionen Euro.