Pandemie NRW-Gastgewerbe spürt weiter Corona-Folgen Von dpa | 06.05.2022, 13:13 Uhr

Das nordrhein-westfälische Gastgewerbe spürt weiter die Folgen der Corona-Pandemie und vermisst vor allem seine Geschäftskunden. „Feierlaune ist auch nach Wegfall der Corona-Beschränkungen nicht in Sicht“, berichtete der Branchenverband Dehoga NRW am Freitag. Die private Nachfrage sei deutlich schneller angesprungen als die im Geschäftsbereich, wo der Tourismus weiter hinterherhinke. Grundlage ist eine bundesweite Umfrage. Daran hatten sich in Nordrhein-Westfalen Anfang Mai rund 280 Gastronomen und Hoteliers beteiligt.