Neue Apple-Produkte Neue iPhones: Notfall-SMS per Satellit - und höhere Preise Von dpa | 08.09.2022, 09:46 Uhr

In diesem Jahr muss Apple mit seinen neuen iPhones nicht nur gegen die Konkurrenz antreten, sondern auch möglichem Gegenwind durch Konjunktursorgen Rechnung tragen. Zugleich müssen Kunden in Europa zum Teil deutlich tiefer in die Tasche greifen.