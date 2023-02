Rückkehr zu Normalität: Nach dem Verdi-Streik vom Freitag ist der Betrieb am Hamburger Flughafen am Samstag wieder weitestgehend normal angelaufen. Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Lange Schlangen an anderen Flughäfen Nach Verdi-Streik: Am Hamburger Flughafen läuft wieder alles „völlig normal“ und | 18.02.2023, 03:23 Uhr | Update vor 35 Min. Von Alexander Barklage dpa | 18.02.2023, 03:23 Uhr | Update vor 35 Min.

Nach dem Streik von Freitag an Deutschlands Flughäfen hat der eine oder andere Airport noch mit Rückstau zu kämpfen, Passagiere haben teilweise Sorge, ihren Flug zu verpassen. In Hamburg läuft am Samstag allerdings wieder alles nach Plan. Ein Überblick.