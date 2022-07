ARCHIV - Fahrgäste warten im Bahnhof auf eine Regionalbahn. Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Bahnfahren Nach 9-Euro-Ticket: Wissing will Ende des Tarif-Dschungels Von dpa | 10.07.2022, 16:28 Uhr

Für 9 Euro pro Monat einfach überall hin, so günstig gibt es Nahverkehr in Deutschland bald wohl nicht mehr. Doch warum kann Bahnfahren nicht wenigstens so unkompliziert bleiben?