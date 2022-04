Die Bedienung ist selbsterklärend FOTO: Sky Map App-Tipp für Android-Nutzer Mobil mit Sternen: Das Planetarium in der Hosentasche Von dpa | 11.04.2022, 05:05 Uhr | Update vor 44 Min.

Am Sternenhimmel wird der Große Wagen oft sicher identifiziert. Vielleicht dann auch noch der Große Bär, weil der Wagen ein Bestandteil des Bären ist. Aber was ist mit all den anderen Sternenbildern?