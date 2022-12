Kabelbaum für BMW Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down Unternehmen Mittelstand steuert bei Lieferketten um Von dpa | 05.12.2022, 13:09 Uhr

Jeder dritte Mittelständler in Deutschland will sich einer Umfrage zufolge zur Stabilisierung der Lieferketten in den nächsten fünf Jahren stärker auf das Geschäft mit Westeuropa fokussieren. Warum?