Mercedes-Beschäftigte erhalten Prämie Rekordzahlung Mercedes-Beschäftigte erhalten bis zu 7300 Euro Prämie Von dpa | 20.01.2023, 13:23 Uhr

Der Stuttgarter Autobauer will seinen Beschäftigten eine Prämie zahlen, die im Maximalfall um 1300 Euro höher liegt als im Vorjahr. Sie sollen so am Erfolg des Unternehmens partizipieren.