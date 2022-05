Eine Angeklagte sitzt im Sitzungssaal vom Landgericht neben ihrem Verteidiger Joe Thérond (l). Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch Landgericht Osnabrück Mehrjährige Haftstrafen: Betrügerische Windkraftprojekte Von dpa | 12.05.2022, 21:05 Uhr

In einem Prozess um betrügerische Windkraftgeschäfte hat das Landgericht Osnabrück am Donnerstag mehrjährige Haftstrafen verhängt. Ein 32 Jahre alter früherer Geschäftsmann muss für 7 Jahre und 6 Monate in Haft, sein 65 Jahre alter Geschäftspartner und Mitgeschäftsführer für 7 Jahre. Gegen drei weitere Angeklagte wurden Freiheitsstrafen wegen Beihilfe zwischen 3 Jahren und 3 Jahren und 7 Monaten verhängt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann Revision beantragt werden.