Photovoltaik Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Studie Mehr Investitionen in saubere Energien Von dpa | 25.05.2023, 12:47 Uhr

Die Investitionen in erneuerbare Energien gehen bereits über die in fossile Energien hinaus. Nun heißt es Defizite in Schwellen- und Entwicklungsländern auszugleichen.