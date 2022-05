ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Oberbergischer Kreis Mann nach Diffamierung im Netz auf Straße angegriffen Von dpa | 25.05.2022, 15:27 Uhr

In Bergneustadt (Oberbergischer Kreis) ist ein Mann auf offener Straße angegriffen worden, nachdem er zuvor zu Unrecht im Netz diffamiert worden war. In einem sozialen Netzwerk sei zu Wochenbeginn ein Foto des Mannes veröffentlicht worden mit der falschen Behauptung, es handele sich um einen verurteilten Pädophilen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Post sei auf Betreiben der Polizei schnell gelöscht worden. Einen Tag nach dem Erscheinen des Posts habe ein Unbekannter den Mann angegriffen. Eine Freundin des Opfers, die dazwischen gegangen war, erlitt leichte Verletzungen. Der Angreifer entkam.