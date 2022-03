VW-Logo FOTO: Sina Schuldt Pandemie Lockdown in Shanghai: VW-Werk stellt Produktion ein Von dpa | 31.03.2022, 09:17 Uhr | Update vor 35 Min.

Wegen des Corona-Lockdowns in Shanghai muss Volkswagen die Produktion in seinem Werk im Vorort Anting doch einstellen. Wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte, werden von Freitag über die Feiertage zum chinesischen Totengedenktag bis Dienstag nur Wartungsarbeiten durchgeführt. Nur im Presswerk werde produziert. Autos liefen nicht vom Band.