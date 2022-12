In der Brennelemente-Fabrik in Lingen wird bislang nur für Reaktoren westeuropäischer Bauart gefertigt. Das soll sich ändern. Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Atomfabrik aus dem Emsland Brennelemente aus Niedersachsen bald in Atomkraftwerken in Osteuropa im Einsatz Von Nina Kallmeier | 07.12.2022, 06:01 Uhr

Die Brennelementefabrik ANF in Niedersachsen will bald auch Brennelemente für Atomkraftwerke russischer Bauart produzieren. Der Genehmigungsprozess läuft. Sollen die Brennelemente aus dem Emsland ausgerechnet in Russland zum Einsatz kommen? Das sagen die Verantwortlichen.