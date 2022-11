Die Inflation treibt die Preise, weswegen viele Deutsche beim Lebensmitteleinkauf sparen. Das spüren auch die Kartoffel-Produzenten: Bio-Ware ist deutlich weniger gefragt. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down „Kaum jemand kauft noch Bio“ Bio in der Krise: Jetzt trifft es auch noch die Öko-Kartoffel Von Dirk Fisser | 10.11.2022, 01:33 Uhr

In der Krise sparen viele Verbraucher an teuren Lebensmitteln. Gerade bei Bio-Produkten wird auf billigere Alternativen zurückgegriffen. Die Kaufzurückhaltung trifft jetzt auch die Produzenten von Bio-Kartoffeln. Scheitern ehrgeizige Bio-Ausbau-Ziele der Politik an der Krise?