Bahn FOTO: Arne Dedert Deutschlandtakt Landesnahverkehrsgesellschaft: Bahn braucht mehr Geld Von dpa | 04.04.2022, 12:21 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen hat für ein stabiles Bahnsystem in Deutschland statt neuer Konzepte vor allem mehr Geld gefordert. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres müsse der Bund für „eine bessere Finanzausstattung“ sorgen, mahnte die Sprecherin der Geschäftsführung der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG), Carmen Schwabl, im Newsletter „LNVG aktuell“. „Sonst reicht das Geld nur für einen Erhalt des Schienennetzes, nicht aber für die Realisierung des Deutschlandtaktes.“ Damit soll der Takt zwischen den großen Ballungszentren in Deutschland bundesweit auf 30 Minuten sinken.