Christine Lagarde Foto: Thomas Lohnes/AFP Pool/dpa Jubiläum Lagarde: EZB entschlossen im Kampf gegen hohe Inflation Von dpa | 24.05.2023, 11:58 Uhr

Die Europäische Zentralbank hat die Zinssätze in jüngster Zeit drastisch erhöht. Was sie mit dieser Maßnahme erreichen will.